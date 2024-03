100.000€ d'aide alimentaire à Gaza, est-ce suffisant? Voici la réponse du Premier ministre

La Belgique va envoyer de l'aide à Gaza à hauteur de 400.000€ en kits d'hygiène et 100.000€ d'aide alimentaire. La région est fortement touchée par la famine, 100.000 euros de vivres, n'est-ce pas trop peu?

Nous avons posé la question au premier ministre, voici sa réponse: "La situation est dramatique et ce qu'on voit, c'est dû au fait que l'accès humanitaire est bloqué. La Belgique continue à exiger qu'il y ait plus d'ouvertures pour des apports humanitaires classiques. Les largages aériens comme ceux-ci c'est une solution mais c'est un plâtre sur une jambe de bois, c'est quelque chose qu'on fait vraiment quand on n'a pas d'autres choix. Mais ce n'est pas une solution durable."