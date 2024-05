Elections 2024 - Cannabis, avortement, port du voile: que proposent les partis concernant les grands thèmes de société?

Les autres partis ont une position plus nuancée : pour les Engagés, il ne faut pas interdire le voile sauf pour les personnes occupant une fonction d’autorité ou ayant un contact direct avec le public. Même discours du côté du PS.

La question du voile est une question qui revient souvent sur la table. Pour le MR et Défi, la réponse est oui : la neutralité d'apparence doit être absolue et pour le PTB, c'est non, il ne faut en aucun cas l’interdire, car pour eux l’interdire serait selon eux une discrimination à l’emploi.

Pour les libéraux en revanche, c'est non. Leur position repose sur une question : pourquoi le cannabis et pas une autre drogue ? À leurs yeux, ce n’est pas le moment d’envoyer un tel signal à la population.

La réponse est oui pour la majorité des partis. Selon eux, il faut sortir de cette logique de répression et mettre en place une politique de santé publique qui accompagne cette dépénalisation.

Pour Ecolo, il ne faut pas l’interdire sauf exception, et cette exception doit être définie par une liste précise des fonctions concernées.

Avortement : doit-il être autorisé jusqu'à 18 semaines de grossesse ?

Pour le PS, Ecolo, le PTB et Défi, c'est un grand oui. Ils veulent permettre aux femmes d’avorter dans de bonnes conditions en Belgique et non pas à l’étranger. Ecolo propose même d’aller jusqu’à 22 semaines en prenant l’exemple des Pays-Bas.

Du côté du MR et des Engagés, on est plus prudent. Ils sont favorables à l’allongement de ce délai, mais ces partis ne prennent pas position sur la durée de cet allongement.