Elections 2024: voici les conditions indispensables pour que le PTB entre dans un gouvernement

Le PTB est-il prêt à entrer dans un gouvernement? Et si oui, quelles sont les mesures qu’il veut absolument mettre en place après les élections du 9 juin. Le président du Parti des travailleurs de Belgique répond.

Qu'est-ce qui garantit que vous allez faire un gouvernement? Avec le PS et Ecolo, on ne va pas tourner autour du pot, puisque les Engagés et le MR, il n'y a peu de chances que soyez ensemble dans une coalition.



C'est très clair, le PTB, il est candidat à rentrer dans un gouvernement, et de ce côté-là, j'ai déjà tendu la main au PS et Ecolo pour faire une rupture. Il faut avoir quand même un changement dans la politique, Sinon les gens vont dire : j'ai voté pour le PTB, mais rien n'a changé. Donc par exemple, ramener la pension à 65 ans et plus 67 ans...