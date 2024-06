Elections 2024: quel sera le rôle précis du Roi dans la formation du prochain gouvernement?

Les heures et jours suivants, un défilé de personnalités politiques, mais aussi issues du monde socio-économique, seront ensuite reçues en audience au Palais, pour chercher à déterminer les combinaisons probables de coalition gouvernementale fédérale. Outre les présidents de partis, les présidentes de la Chambre et du Sénat seront aussi conviées aux consultations royales.

Les électeurs ont parlé, il appartient désormais au roi Philippe de consulter les personnalités politiques pour lancer la procédure de formation d'un gouvernement fédéral. Après avoir reçu le Premier ministre sortant, Alexander De Croo (Open VLD), et accepté la démission de son gouvernement, le Roi chargera ce gouvernement démissionnaire de gérer les affaires courantes.

Sur base de ces échanges, le Roi désignera ensuite un informateur, doté d'une solide expérience politique, qui sondera à son tour les sensibilités des divers partis pour dégager une majorité. L'informateur rapporte directement au souverain et l'aiguille pour désigner un formateur chargé de constituer le gouvernement fédéral.

Ce formateur choisi par le Roi deviendra alors le chef d'orchestre pour élaborer un accord de gouvernement entre les partis pressentis pour s'allier au sein d'une coalition. Si les négociations sous sa houlette sont un succès, cette personnalité sera en toute logique le Premier ministre, chef du gouvernement fédéral, présidant le conseil des ministres et le cabinet ministériel restreint.

La procédure peut s'avérer très longue et fastidieuse, les pierres d'achoppement entre partis poussant même parfois le Roi à désigner de nouveaux informateurs ou formateurs, pour explorer d'autres pistes de coalition. Il avait fallu notamment aux alentours de 500 jours pour former les gouvernements Di Rupo en 2010 et De Croo en 2020.