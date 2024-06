Elections: le président du Vlaams Belang appelle Bart De Wever à "tenir compte de la volonté des électeurs"

"Nous sommes le plus grand parti au scrutin européen et nous avons frôlé le million d'électeurs en Flandre", indique Tom Van Grieken, relevant que tant les partis de la Vivaldi que ceux du gouvernement flamand (N-VA - CD&V - Open Vld) ont été sanctionnés lors du scrutin de dimanche.

"Le Vlaams Belang est le plus grand vainqueur des élections. Si la Flandre était un pays, le Vlaams Belang ferait partie du gouvernement flamand", a fait valoir Tom Van Grieken, le président de la formation d'extrême droite, à l'issue du bureau de parti lundi. Le leader du Vlaams Belang fait appel au "réflexe démocratique et flamand" de son homologue de la N-VA, Bart De Wever, insistant pour que la volonté des électeurs soit respectée, a-t-il déclaré auprès de l'agence Belga.

Il a souligné que les électeurs ont choisi la droite et la Flandre, dans la lignée du scrutin de 2019, mais de manière encore plus marquée. Tom Van Grieken considère dès lors qu'il va de soi que le Vlaams Belang fasse partie du prochain gouvernement flamand. "J'en appelle donc au réflexe flamand et démocratique de Bart De Wever pour qu'il tienne compte de la volonté des électeurs. Si nous recevons une invitation de De Wever, nous nous y rendrons dans un esprit constructif", a ajouté le président du Vlaams Belang.

Contrairement à ce qu'avaient annoncé les sondages, le Vlaams Belang n'est toutefois pas le premier parti en Flandre. Il arrive second, derrière les nationalistes. Malgré tout, le parti s'estime satisfait, selon les dires de son président au lendemain de l'élection. "Il s'agit de notre deuxième victoire d'affilée. On est le premier dans trois des cinq provinces (flamandes). Mais, on aurait pu faire mieux. Il faut avoir de l'ambition. En 2019, on était le deuxième parti. C'était donc logique de viser la première place cette fois-ci".