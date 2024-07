"J'ai vu un chouette hébergement que je n'ai fait que voir": Valérie Lescrenier venait de partir en vacances quand elle a été nommée ministre

Valérie Lescrenier, nouvelle ministre wallonne, a 44 ans et trois enfants qui ont 20,19 et 17 ans. Elle était justement en vacances en France avec eux au moment de l'annonce des nouveaux ministres. "C'était une semaine prévue de longue date", raconte-t-elle. "Effectivement, je voyais mon nom cité dans la presse de temps à autre mais je me disais que les chances étaient peu probables. Donc, j'ai pris la route des vacances avec mes enfants en me disant qu'au besoin, je ferais le trajet retour."

Elle a finalement reçu un coup de fil de Maxime Prévot. "J'ai vu un chouette hébergement que je n'ai fait que voir", rigole-t-elle. "Peu de temps après, un TGV m'attendait pour le trajet retour."