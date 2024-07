Les places dans les crèches d'abord pour les enfants dont les parents travaillent? "Il faut prioriser", annonce la nouvelle ministre

Valérie Lescrenier, membre des Engagés, est la nouvelle ministre wallonne en charge du Tourisme, du Patrimoine, des Infrastructures de la Petite enfance et ministre francophone de la Petite enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse. Le nouveau gouvernement a annoncé vouloir créer 5.000 places dans les crèches. "Sur l'ensemble de la législature", confirme-t-elle.

Les parents qui travaillent auront dorénavant la priorité sur ceux qui ne travaillent pas. Le PS a déclaré que c'était une très mauvaise idée car ça pourrait empêcher les chômeurs de trouver un nouvel emploi. "On doit regarder la pénurie de places en crèche de face", répond la ministre. "On doit répondre aux difficultés que rencontrent les parents qui cherchent une place en crèche pour pouvoir s'investir dans leur vie professionnelle. Ça favorise l'épanouissement et la vie en général. Les places sont déficientes aujourd'hui et donc il faut prioriser. Dans notre programme, les places sont donc prioritaires pour les parents qui travaillent, qui sont en formation ou en recherche d'emploi."