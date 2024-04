La N-VA présente ses candidats en Wallonie: voici qui seront les têtes de liste dans vos provinces

M. Godefridi sera comme prévu tête de liste en Brabant wallon. Professeur d'université et président de l'Institut belge des réviseurs d'entreprise, Michel De Wolf tirera la liste dans le Hainaut. Issue également du monde économique, Laurence Genot se présentera à Namur. En province de Liège et du Luxembourg, ce sont deux femmes issues de la N-VA qui mèneront les listes: Evelien Barbieux, conseillère au centre d'études du parti, et Anne-Laure Moulignaux, porte-parole francophone.