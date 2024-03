Qui est Drieu Godefridi, le nouveau visage de la N-VA en Wallonie? "Je trouve le bilan du MR désastreux"

Le président du parti Bart De Wever et le député Théo Francken ont présenté sa tête de liste pour la Chambre dans la circonscription du Brabant wallon : l'entrepreneur et chroniqueur de droite Drieu Godefridi.

À notre micro, le nouveau visage de la N-VA en Wallonie s'est présenté un petit peu plus. "Je me reconnais dans le positionnement de centre-droit de la N-VA. En Flandre, c'est le centre-droit, en Wallonie, on note ça différemment. Je dirai que c'est un parti libéral sur le plan économique et assez strict sur le plan budgétaire. Je m'y suis toujours reconnu", explique-t-il.

Proche du MR pendant toute une période, l'homme change donc de camp. "Je trouve le bilan du MR désastreux. Sinon, je me serais engagé auprès d'eux, cela aurait été plus facile, car porter une liste N-VA en Wallonie, ce n'est pas le choix de la facilité. S'engager au MR, ce serait pour quels résultats ? Actuellement, ils sont décevants".

Comment qualifier, dès lors, le positionnement de Drieu Godefridi ? "Je ne suis pas populiste. Je ne dirai pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, juste pour cela. Je suis un libéral classique mais insistant sur la rigueur budgétaire. Mon rôle sera d'être le porte-parole de la N-VA en Wallonie, ainsi que la tête de liste dans le Brabant Wallon".