Nous sommes allés à Namur, dans le fief de Maxime Prévot: comment est-il perçu chez lui?

"L'enjambée [passerelle cyclo-piétonne qui relie Namur et Jambes, ndlr], cela vient de lui et c'est un endroit très agréable", s'enthousiasme un premier Namurois.

"C'est un beau parleur, mais il ne fait rien. Des bâtiments, des bâtiments, mais il n'y a plus rien qui va à Namur. Son piétonnier, sa gare, tous ces travaux qu'il entame, ce n'est que du béton, il n'y a plus d'âme. Les gens fuient Namur parce qu'on a peur de se faire agresser, franchement vous ne vous sentez plus en sécurité. On a peur d'aller à Namur, même ici, à Jambes, ça devient limite. Des points positifs? Ils sont difficiles à trouver", s'agace une habitante.

"Je connais bien Maxime, quand il y a des activités sportives ou quoi dans la ville, on le voit à toutes les épreuves. À l'occasion Maxime, on ira boire un godet comme d'habitude", sourit un habitant.

Dans notre sondage RTL info, Ipsos, Les Puncheurs réalisé en ligne du 8 au 15 jenvier auprès de 1000 répondants en Wallonie et à Bruxelles, avec une marge d'erreur maximale de +-3,1%, Maxime Prévot est le deuxième président de parti francophone le plus plebiscité pour occuper le poste de Premier minsitre. Un chiffre qui ne plaît pas à tout le monde. "J'espère qu'il ne montera pas plus haut, car je n'ai pas envie de le perdre comme bourgmestre", déclare avec le sourire une Namuroise.