Raoul Hedebouw dans Les Puncheurs: "Il est resté dans son couloir"

Un Hedebouw des grands soirs, analyse Martin Buxant. "Je suis en colère", a-t-il répété plusieurs fois durant l’interview, en colère contre les partis traditionnels, essentiellement le PS et Ecolo, que le président du PTB accuse de trahir les électeurs de gauche. Tellement de colère dans un seul homme, ça le pousse à parfois parler très fort, mais bon, on a fait avec.

Alors, pas question pour le PTB de se renier pour un quelconque poste dans un gouvernement, Hedebouw est resté dans son couloir : on taxe les riches, on refinance les soins de santé et on revient à la pension à 65 ans. C’est le programme du PTB: "notre programme est gravé dans la roche", a d’ailleurs martelé Hedebouw. On n’a senti aucune envie de compromis à ce stade de la campagne électorale…

Le retour de de la pension a 65 ans, le PTB en fait une condition pour monter dans un futur gouvernement?

Autant vous le signer tout de suite, il n’y a aucun autre parti qui va être d’accord avec ça, ça couterait des milliards d’euros, et on ne les a pas, donc c’est assez lunaire comme proposition.