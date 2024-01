Sortir de l’Otan? "Hedebouw n’a pas les pieds sur terre", estime la ministre des Affaires étrangères

Partager:

Hadja Lahbib était l’invitée de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, la ministre des Affaires étrangères a commenté les propos de Raoul Hedebouw qui a indiqué face aux Puncheurs sur RTL tvi vouloir sortir de l’Otan (et des règles européennes). Le président du PTB a affirmé que si son parti arrivait au pouvoir, la Belgique sortirait de l’Otan. Nous met-t-il en danger ? "Clairement", dit la ministre des affaires étrangères : "On a une guerre à 2.000 km à vol d’oiseau. Des pays de l’Union européenne sont menacés. On est en train de participer à un exercice grandeur nature avec les pays de l’Otan en cas de guerre… La Russie a dit aussi qu’elle ne s’arrêterait pas à l’Ukraine, que la prochaine victime serait la Moldavie et ainsi de suite. La Turquie vient de voter en faveur de l’adhésion de la Suède. On a deux pays qui sont heureux de pouvoir bénéficier de l’Otan et nous, on veut en sortir ? Je pense que monsieur Raoul Hedebouw n’a pas vraiment les pieds sur terre".