Six mois après les élections, toujours pas de gouvernement fédéral: faudrait-il une loi imposant un retour aux urnes?

Voici bientôt six mois que nous avons votés pour les élections fédérales... et nous n'avons toujours pas de gouvernement. Est-ce trop long ? Nous avons posé cette question, simple, à un panel de Belges : lorsque les négociateurs d’un gouvernement ne parviennent pas à former un gouvernement durant six mois, faut-il une loi imposant un retour automatique aux élections ?

Pour les francophones, que l’Institut Ipsos a sondés, dans notre Grand Baromètre, la réponse est claire, c’est un grand "oui" : 57% des Wallons et 55% des Bruxellois souhaitent qu’après six mois de négociation, les citoyens soient appelés à revoter.