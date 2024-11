Formation d'un gouvernement fédéral: le Roi Philippe demande au formateur Bart De Wever de poursuivre sa mission

Le président de la N-VA est arrivé au Palais, dans le centre de Bruxelles, à 12h30. Il a fait part au Roi des "derniers développements" de sa mission en vue de former un gouvernement fédéral. "Le Roi a pris note de la reprise positive des négociations. Il a demandé au formateur de poursuivre ses travaux et d'aboutir dans les meilleurs délais. M. De Wever fera un nouveau rapport le 10 décembre prochain", dit le communiqué du Palais royal.

Trois jours plus tard, une issue était trouvée. Vooruit, qui avait claqué la porte, s'est dit prêt à reprendre les négociations. Les socialistes flamands ont salué la nouvelle note présentée par le formateur, comprenant selon eux, "enfin des ouvertures, y compris pour une plus grande contribution des plus gros patrimoines."

Depuis lors, les négociateurs travaillent six jours sur sept. Un agenda "très intensif" est déjà établi pour la semaine prochaine. Il ne fait dès lors aucun doute que le formateur sera prolongé dans sa mission.

Le groupe central, comprenant les présidents des cinq partis (N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit et CD&V), négocient les points qui n'avaient pas été tranchés précédemment en groupes de travail. L'ambiance de travail est bonne, glissent plusieurs sources proches des négociateurs. Plusieurs sujets ont ainsi été passés en revue comme l'énergie, la mobilité ou encore l'économie. Samedi, les négociateurs ont travaillé sur les questions institutionnelles.