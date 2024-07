Un premier gouvernement belge, De Wever qui négocie, l'opération com' du MR et Engagés: voici notre Carnet de Campagne la négo n°4

Carnet de campagne la négo, 4e épisode. 28 jours après les élections, la Belgique a son premier gouvernement. Bart De Wever tente de lancer les négociations au fédéral. La Wallonie avance vite et ses deux partenaires, le MR et Ecolo, se sont même lancés dans une campagne de communication.

L’autre grand moment politique de la semaine, c’est au fédéral que ça s'est passé. En effet, c’était la première séance des nouveaux députés. Et dans l'hémicycle, pas moins de 9 présidents de partis étaient présents, dont 2 démissionnaires : Écolo et Défi.

Mais parmi ces présidents, l'un d'entre eux était plus attendu que les autres. Son nom ? Bart De Wever, président de la N-VA. Et au moment de lui demander quelles sont ses chances de former un gouvernement fédéral avec lui comme Premier ministre, sa réponse est claire : "On est à 50 %. Je dois encore commencer à négocier. On verra bien. Les travaux sérieux, je commence la semaine prochaine. Je l’espère".

Son objectif reste un gouvernement dit Arizona. Pour rappel, cela donnerait : N-VA (les nationalistes flamands), le CD&V (les sociaux-chrétiens flamands), Vooruit (les socialistes flamands), le MR et DéFI.

Et lors de la dernière réunion de travail à cinq, pour s’informer et non pas pour négocier, on sentait encore une certaine hésitation des socialistes du nord du pays. "Pour le moment, il n'y a pas grand-chose sur la table. Je suis curieux. On vient surtout pour écouter", déclarait Conner Rousseau.