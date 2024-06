"Vivre comme eux le souhaitent, je préfère mourir tout de suite": Georges-Louis Bouchez dénonce les idées du parti Ecolo

Une vision pessimiste de l'avenir

"Si vous prenez les écolos à chaque fois qu'il y a un progrès technologique avec la 5G, on va tous mourir. Si les OGM, on va tous être empoisonnés et avec le nucléaire, on va tous exploser", a-t-il déclaré, exprimant son exaspération face à ce qu'il perçoit comme une attitude exagérément alarmiste.

"À la création de l'humanité, on n'aurait jamais frotté deux silex ensemble parce qu'il y a un mec qui aurait dit : 'Ah, mais vous savez, à cause du feu, j'ai vu quelqu'un se brûler, c'est dangereux, donc il faut arrêter le feu'", ajoute Georges-Louis Bouchez.

Le président du MR a souligné le rôle essentiel des décideurs politiques en tant que médiateurs entre le progrès technologique et les aspirations de la société pour garantir le bien-être général. "Le rôle des politiques, c'est de faire la courroie de transmission entre le progrès technologique, industriel et les aspirations de la société pour que ça reste du bien-être", a-t-il affirmé.