"Ne votez pas pour ces couillons du PTB", Paul Magnette justifie ses propos contre Raoul Hedebouw dans "Pyjama Partis"

Lors d'un débat politique, Paul Magnette, président du Parti Socialiste, avait utilisé des termes forts pour critiquer le Parti du travail de Belgique, en déclarant : "Ne votez pas pour ces couillons du PTB".

Paul Magnette a expliqué que cette phrase est sortie lors d'un débat où Raoul Hedebouw ne faisait que critiquer le Parti Socialiste. Il souligne également ses tentatives passées de coopération avec le parti rival, déclarant : "J'ai déjà essayé deux fois de les convaincre, d'essayer de faire un peu quelque chose. Et chaque fois, ils sont là "oui, mais non". Et donc j'ai dit que c'étaient de couillons et de froussards".