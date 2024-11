"Grotesque": Maxime Prévot dénonce le "manque de maturité" de Vooruit dans les négociations fédérales

Le formateur Bart De Wever a remis lundi sa démission au Roi après le refus de Vooruit de s'engager dans la poursuite des négociations fédérales tant qu'une nouvelle note socio-économique et de nouveaux tableaux budgétaires n'étaient pas soumis aux cinq partis. Ce nouveau revers hypothèque un peu plus les chances de former un gouvernement et de voter un budget avant la fin de l'année, alors que la Belgique est sous le coup d'une procédure en déficit excessif et doit soumettre à l'Europe un programme d'assainissement.

"Il y a des éléments d'insatisfaction, il y en a pour chacun autour de la table. Mais à un moment donné, ce n'est pas miraculeusement d'un claquement de doigts que les tableaux budgétaires vont s'améliorer. Le seul moyen d'obtenir que ceux-ci soient modifiés dans un sens qui est plus favorable aux uns aux autres, c'est d'accepter de débattre, de négocier", a estimé Maxime Prévot à notre micro.

"Cette attitude est pour moi un manque de maturité et de sens des responsabilités, en refusant même d'entamer des négociations pour voir comment on améliore les textes. Il fallait qu'on laisse place au dialogue, à la négociation et ça, Conner Rousseau n'en a pas voulu. Il prétend que le seul résumé de ce que nous avons discuté depuis des mois, c'était 'Défendre les super-riches et les multinationales'. Franchement, c'est grotesque. C'en est même insultant et à l'égard des négociateurs et des collaborateurs parce que le contenu est aux antipodes de cela", conclut-il.