Communales 2024: le cordon sanitaire rompu en province d'Anvers

Le cordon sanitaire est rompu à Ranst dans la province d'Anvers. La liste locale PIT de l'ancien bourgmestre libéral Lode Hofmans a trouvé un accord avec le Vlaams Belang et Vrij Ranst. L'accord sera présenté lors d'une conférence de presse à 19 heures.

La liste PIT, du libéral et ancien maïeur Lode Hofmans, a en effet décidé de sceller un accord avec le Vlaams Belang et le nouveau parti local Vrij Ranst après les dernières élections communales. Cet accord sera présenté à la presse sur le coup de 19h00. Le 13 octobre dernier, PIT est arrivé en tête du scrutin avec neuf sièges sur 25, devant la N-VA du bourgmestre sortant Johan De Ryck (7 sièges). Les écologistes de Groen, qui gouvernaient avec les nationalistes ces dernières années, sont tombés à trois sièges, soit autant que le Vlaams Belang et le nouveau parti libéral Vrij Ranst.

Bart Goris, qui tirait la liste PIT, est pressenti pour ceindre l'écharpe maïorale ces six prochaines années. "Nous avons rapidement été sur la même longueur d'onde avec Vrij Ranst, car nos programmes sont largement similaires. Pour parvenir à une majorité, il nous fallait un troisième partenaire. Avec Groen, il semble y avoir de trop grandes différences en termes de contenu. La N-VA n’a montré aucune volonté de s’engager dans de nouvelles négociations. Le Vlaams Belang a adopté une position constructive qui a finalement abouti à un accord", a-t-il déclaré à nos confrères de HLN.