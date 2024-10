Grosse surprise à Tournai: premier en voix de préférence, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois perd pourtant le mayorat

Malgré une première place de son parti et le meilleur score en voix de préférence, Paul-Olivier Delannois est poussé dans l'opposition par une alliance MR-Engagés-Ecolo.

À l'issue du scrutin, le PS possédait encore 15 sièges. Mais la bonne tenue du MR (11 sièges, +1), la poussée des Engagés (7 sièges) et les 4 sièges d'Ecolo (-3) ont fait basculer la majorité.

"Nous avons réussi à conclure un accord de majorité qui gérera Tournai", a affirmé Mme Marghem, qualifiant ce résultat surprise de "tout à fait extraordinaire", notamment pour elle qui siège au conseil communal depuis 30 ans.

M. Delannois (6.768 voix) et la ministre sortante de la Défense Ludivine Dedonder (5.338 voix) ont remporté les plus gros scores personnels, devant Marie Christine Marghem (3.781 voix). Celle-ci réfute que le renversement de majorité constitue un déni de démocratie. "On peut être populaire mais n'être pas choisi démocratiquement pour que la ville vive un véritable changement".