"Ce n'est plus la Belgique, c'est la Côte d'Azur": analyse des résultats des élections communales en Wallonie

Depuis les élections du 9 juin, Maxime Prévot et Georges-Louis Bouchez, gagnants de ce scrutin, et Paul Magnette, président du PS, apparaissent comme les hommes forts en Wallonie : quel résultat pour eux aux élections communales ?

À Mons et à Liège, les autres grandes villes wallonnes, le PS reste le premier parti, tout comme à Bruxelles-Ville, Seraing et Herstal. Seraing, d’ailleurs, comme Evere et Koekelberg, chez Ridouane Chahid et Ahmed Laaouej, c’est la où le PS joue à domicile tant il cartonne et va chercher des majorités absolues. En conclusion, le PS reflue, mais il n’est pas mort.

Match dans le match MR-PS

A la bourse des élections communales, il fallait acheter des actions Azur parce que ça monte et ça monte tant du côté des Engagés et de son président, plus de 43% à Namur, du jamais vu, que du côté du MR. Alors, Georges-Louis Bouchez, - certes – rate le coche de devenir bourgmestre de Mons, mais c’est l’arbre qui cache la forêt tant les libéraux progressent partout.

Engagés et libéraux devraient d’ailleurs augmenter leur nombre de bourgmestres, on soldera les comptes d’ici quelques jours, mais, politiquement, ces élections locales donnent du vent dans les voiles de la coalition Arizona en formation.