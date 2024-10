"Rattraper le temps perdu": discret après l'annonce des résultats, le bourgmestre de Liège annonce les chantiers pour la ville

A Liège, malgré un mandat mouvementé avec l'affaire du tram et les inondations, le bourgmestre socialiste Willy Demeyer va rester en place.

Willy Demeyer a confirmé son statut d'homme fort du PS liégeois avec 8.425 voix de préférence malgré six années compliquées, notamment en raison du chantier du tram et des inondations.

"Je félicite toutes les candidates et tous les candidats pour cette campagne qui, malgré le contexte, a été digne", s'est réjoui dimanche soir le bourgmestre de liège, Willy Demeyer. Le PS a maintenu son score à 29,37% dans la cité ardente, ne perdant que 1,37 points de pourcentage et conservant 16 sièges. Les socialistes pourraient reconduire leur alliance avec le MR, arrivé deuxième (11 sièges).

Le bourgmestre de Liège a remercié les Liégeoises et les Liégeois pour leur confiance renouvelée. "Je salue aussi le magnifique score de Christie Morreale, qui réalise le 2e score tous partis confondus. Nous commencerons sans tarder les négociations pour former le futur collège", a-t-il déclaré dimanche soir.

"Nous entrons dans une nouvelle séquence qui va être celle de la rencontre, pour le PS, avec les autres formations", explique le mayeur. "Sur 90% des dossiers, il y a un consensus sur les problèmes que nous rencontrons à Liège. Les électeurs me permettent de rattraper le temps perdu et de mettre en oeuvre des solutions. Nous verrons les bienfaits des politiques esquisées, et qui vont être déployées".

"Je suis heureux de la confiance renouvelée, je ferai ce qu'il faut pour Liège. Je vais travailler avec le conseil communal, les associations, les commerçants pour trouver des solutions. Une nouvelle législature commence et nous verrons bien", conclut-il.