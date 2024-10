"Venir de nulle part et prendre 7 sièges, c'est exceptionnel": la Team Fouad Ahidar veut "gouverner"

Il y a un an, la Team Fouad Ahidar n'existait pas. Aujourd'hui, le parti réalise le quatrième score à Molenbeek et pourrait même intégrer une majorité de gauche. Voici la réaction du président de parti à notre micro.

Il estime que si quelque chose est "faisable" avec le PS et le PTB, ils le feront. Les libéraux, c'est non pour le parti qui a souvent été taxé de communautariste.

"Si on a été aux élections, c'est pour gouverner. On a été plébiscité par les Molenbeekois. On a quand même obtenu 7 sièges. En venant de nulle part, c'est assez exceptionnel. Si on a l'occasion d'intégrer une majorité, on le fera", réagit Fouad Ahidar à propos des résultats de son parti à Molenbeek (14,6%).

"On a planté les racines pour l'avenir. On nous a collé des étiquettes tout au long de la campagne (…) On a gagné les élections et on va prouver que dans cinq ans, on va faire la différence", ajoute notre interlocuteur.

Quelle différence? "On est proche des gens, on connaît les problèmes des gens. Le pouvoir d'achat et puis la diversité. On a beau crier que la Belgique est cosmopolite, quand on regarde nos administrations, on a l'impression qu'il n'y a pas de personnes d'origines étrangères qui y travaillent."