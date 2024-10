Des confirmations, quelques surprises et des victoires écrasantes: voici les principaux enseignements des élections en Wallonie et à Bruxelles

Les Belges ont voté ce dimanche et les urnes ont livré leurs résultats : voici les principaux enseignements en Wallonie et à Bruxelles.

Les Engagés gagnent parfois plus de 10 % dans certaines communes et le MR continue sa progression. Seulement, le président du PS Paul Magnette estime que la vague bleue s'est heurtée à un mur rouge".

La victoire est également socialiste à La Louvière, Soignies ou encore Tournai. Dans cette dernière commune seulement, le MR, Ecolo et Les Engagés ont entamé des discussions pour s'allier et envoyer le PS dans l'opposition.

Comme annoncé, une grosse page se tourne à andenne : après 52 ans de règne Claude Eerdekens ne sera plus le bourgmestre, mais sa liste PSD arrive toujours en tête.

Les Engagés et leur président font pourtant un magnifique score avec 23 sièges sur 47, soit 7 de plus qu'il y a 6 ans : une alliance avec le MR est déjà annoncée dans la commune.

A Verviers, on va assister à un changement où ce sont les libéraux et le cartel "Ensemble Verviers" qui vont prendre la main à la place des socialistes dans cette commune. Ce même PS qui reste bien en tete dans la ville de Liège et en majorité absolue à Seraing.

Toujours dans la province de Liège, un petit séisme a eu lieu à Amay : après 18 ans, Jean-Michel Javaux (Ecolo) va perdre sa place de mayeur, au profit du socialiste Samuel Moiny. À Herstal, le PS de Frédéric Darden perd sa majorité absolue : le PTB gagne deux sièges et le MR, cinq. Le bourgmestre va donc devoir négocier.

Peu de surprises dans le Brabant wallon, avec le triomphe du MR à Lasne avec quasiment 75 % des voix. Le MR va également prendre la main à Ottignies-Louvain-la-neuve, où la bourgmestre Julie Chantry et Ecolo perdent ces élections.

Bruxelles

Pas de changement dans la ville de Bruxelles : le PS et le MR restent premiers et Philippe Close a déjà annoncé une coalition PS-Vooruit/MR-Engagés

À Schaerbeek, le parti Défi et Bernard Clerfayt s'écroulent et du coté de Molenbeek, le PS gagne, Catherine Moureaux annonce l'ouverture de discussions avec le PTB en vue de former une majorité.

En place depuis 32 ans, Vincent De Wolf va rester en place à Etterbeek où sa Liste du bourgmestre est arrivée largement en tête.

Pas de changement du côté d'Ixelles où Ecolo reste en tête d'une courte tête et à Evere où Ridouane Chahid devrait rester en place.

Tous les résultats de ces élections et les réactions sont à retrouver sur notre appli RTL Info.