Nombre total, âge moyen, parité: découvrez les chiffres sur les candidats des élections communales

Ce sont 18.555 candidats qui participeront aux élections communales et provinciales le 13 octobre en Région wallonne, ont annoncé lundi le Service public de Wallonie et le ministre wallon des Pouvoirs locaux François Desquesnes (Les Engagés), alors que le dépôt des listes a été définitivement clôturé le 19 septembre.

Les candidats aux élections communales sont au nombre de 17.326 (68,75 candidats par commune en moyenne) et ceux aux provinciales de 1.229, contre respectivement 19.537 et 1.783 en 2018. Le nombre total de listes s'élève à 1.073 (dont 190 incomplètes), contre 1.347 en 2018. Quant au nombre d'électeurs wallons, il s'élève à 2.678.627.

L'âge moyen des candidats est de 49 ans dans l'ensemble, de 50 ans pour les hommes et de 47 ans pour les femmes. Aux communales, neuf candidats sont âgés de 90 ans et plus. Par ailleurs, 20 candidats auront tout juste atteint la majorité au moment des suffrages. Aux provinciales, la doyenne est Anne Verboom, née en 1941 (district de Wavre).