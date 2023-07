Elio Di Rupo appelle à davantage de coopération entre la Flandre et la Wallonie

"Je suis pour plus de cohérence et plus d'efficacité dans la répartition des compétences entre l'État fédéral, les régions et les communautés", a déclaré Elio Di Rupo, se disant "résolument pour une Belgique fédérale plus forte".

L'invité d'honneur des festivités à Bruges a enjoint ses hôtes à s'intéresser davantage aux priorités "concrètes, matérielles" des citoyens, tels que les soins de santé, les prix alimentaires, les prix de l'énergie, le réchauffement climatique ou encore les salaires.