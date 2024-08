Els Ampe quitte son poste de conseillère communale à Bruxelles pour "raisons familiales"

Els Ampe siégeait au conseil communal bruxellois depuis 2006 et a également occupé le poste d'échevine entre 2013 et 2018. Après avoir quitté l'Open VLD en 2023, elle a fondé le parti Voor U (Pour vous). Mais ce parti n'a pas atteint le seuil électoral lors des élections fédérales et régionales du 9 juin dernier et Els Ampe ne siège donc plus au parlement bruxellois, où elle était présente depuis 2004.

La femme politique met désormais fin à son mandat de conseillère communale. "Pour des raisons familiales, je ne pourrai pas participer au conseil municipal pour les trois prochains mois. Un siège vide ne profite à personne, c'est pourquoi je démissionne", s'est expliqué Els Ampe sur X. "Vous pouvez toujours compter sur mon soutien politique, non plus en tant que mandataire, mais en tant que bénévole."