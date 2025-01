En cas d'échec de l'Arizona, des élections fédérales pourraient-elles être réorganisées?

Les partis de l'Arizona (MR, Les Engagés, CD&V, NV-A et Vooruit) s'enferment ce mercredi pour un "conclave" et tenter de conclure les négociations. Alors que les points de blocage sont nombreux, ceux-ci doivent être réglés pour ce vendredi. Mais en cas d'échec, des élections fédérales pourraient-elles être réorganisées?

Ce vendredi 31 janvier, le formateur fédéral Bart De Wever remettra ce qui pourrait être son dernier rapport au Roi. Les cinq partis de la coalition Arizona (MR, Les Engagés, CD&V, N-VA et Vooruit) ont en effet déclaré que cette date marquait la dernière chance pour un accord. Pourtant, une cinquantaine de points restent encore en suspens. Mais que se passera-t-il si, à l’issue du conclave qui commence ce mercredi, l’Arizona n’arrive pas à un accord ? Des élections fédérales pourraient-elles être convoquées ?

Cela n'est jamais arrivé

Il n'est jamais arrivé qu'on organise de nouvelles élections simplement parce que des négociations pour former une majorité échouaient. Si un blocage persiste ce vendredi et qu'aucun accord entre les cinq partis n’est possible, ce qui signifierait l’échec des négociations, le Roi pourrait décider de dissoudre la Chambre, mais cela doit se faire sur proposition du gouvernement.