Enseignement supérieur: la réforme des habilitations franchit une première étape

"Cette réforme vise à éviter autant que possible la concurrence entre établissements, et la dilution des moyens dédiés à l'enseignement supérieur qui, pour rappel, est refinancé à hauteur de 70 millions d'euros dès cette année, et de 80 millions par an dès 2024", a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny.

Ces préoccupations avaient été au cœur d'un blocage PS-MR de plusieurs semaines en début d'année sur la création des Masters en médecine de l'UMons et de l'université de Namur, finalement approuvée fin mars, moyennant des garanties de discipline budgétaire et la perspective d'une réforme du processus.