"Espèrons que cela sera un signal d'alarme pour beaucoup"

Le président de l'Open VLD, Tom Ongena, espère que les résultats des élections aux Pays-Bas - qui font de la formation extrémiste de Geert Wilders le premier parti du pays - seront un signal d'alarme pour beaucoup. Selon lui, cette victoire montre "la peur et l'incertitude" qui prévalent dans la population. Et la meilleure manière de les combattre reste que les partis démocratiques travaillent mieux ensemble, selon lui.

"Nous ne devons pas ignorer cette incertitude", estime-t-il. Mais "les partis démocratiques" doivent trouver la bonne voie pour la gérer, en travaillant ensemble pour "proposer des solutions réalistes et réalisables" aux problèmes qui se posent.

De son côté, le président du PS, Paul Magnette, a tenu à saluer Frans Timmermans, candidat malheureux, "qui refuse toute alliance avec le PVV et continue à défendre la démocratie, l'état de droit et la tolérance". Toujours chez les socialistes, le ministre-président wallon Elio Di Rupo a rappelé "les dangers et les travers que représentent les extrêmes". "Le populisme n'est pas une solution. À nous d'en tirer les conclusions et de continuer le combat", a-t-il déclaré sur X.