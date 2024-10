EUPEN : Le CSP et OBL ont conclu un accord à Eupen mais pourraient ouvrir leur majorité

Rapidement après sa victoire Thomas Lennertz a annoncé "qu'un accord de principe a été trouvé avec la liste OBL, pour former une nouvelle majorité". Des discussions à ce sujet se tiendront dès lundi matin. "On n'exclut ni les socialistes, ni les écologistes. On va discuter avec tout le monde. Notre objectif est de former la meilleure majorité pour la Ville. On verra s'il faut ou non élargir notre majorité à un troisième partenaire", a indiqué le probable nouveau bourgmestre d'Eupen.

Ensemble, le CSP et OBL obtiennent une courte majorité de 14 sièges sur 27.