EUPEN : Le CSP ressort premier parti, suivi par Ecolo

Lors des dernières élections en 2018, le CSP était déjà arrivé premier avec un résultat semblable, mais le parti social-chrétien avait été relégué dans l'opposition. Ecolo, le PFF-MR et les socialistes de SP Plus avaient formé ensemble une coalition.

Avec 49,49%, la coalition sortante manque cependant d'une poignée de voix pour avoir la majorité. Les libéraux obtiennent 16% des voix (-6 points de pourcentage) et les socialistes, 9,65% (-4).

La nouvelle liste d'ouverture OBL, tendance Pro-DG, a remporté 15,61% des voix.

Les jeux sont donc on ne peut plus ouverts à Eupen, commune de 20.000 habitants et chef-lieu de la Communauté germanophone.