Faut-il craindre une guerre? Pour Theo Francken, ministre de la Défense, "c'est une réelle menace"

Le nationaliste flamand expose alors ses priorités: "Je pense que nous avons besoin d'un nouveau plan stratégique parce qu'on va investir beaucoup plus. On doit avoir un accord social parce qu'avec la pension et toutes les autres choses qui vont arriver, ce n'est pas facile. J'ai parlé avec le syndicat ici parce qu'il y avait une petite manifestation à la porte."

Un contact encourageant qui n'empêchera pas le syndicaliste de manifester: "Je peux vous garantir qu'on sera dans les rues et nombreux."

Plus de matériel et plus de personnel. Theo Francken promet une meilleure armée et un investissement de 4 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2029, comme le demande l'OTAN.