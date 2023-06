Fin de la manifestation du non marchand, qui a réuni entre 7.000 et 11.000 personnes

La manifestation en front commun syndical à Bruxelles du secteur non marchand a pris fin peu avant 13h00, mardi, à proximité de la gare du Midi. Après quelques discours, la foule, partie peu avant 11h00 des abords de la gare du Nord, s'est en effet rapidement disloquée. Selon les estimations des syndicats, il y avait de 10.000 à 11.000 personnes présentes. De son côté, la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles en a compté quelque 7.000.

Lors d'une précédente manifestation du non marchand fin janvier dernier, environ 18.000 personnes étaient alors descendues dans les rues de la capitale, selon le comptage de la police de l'époque.

La plus faible participation de mardi n'est pas une surprise, explique-t-on du côté syndical. Le mois de juin est en effet une période plus difficile, car c'est à ce moment-là qu'un premier groupe de personnes part en vacances. S'ajoute à cela du personnel qui a préféré, face aux pénuries rencontrées, rester auprès des patients et des bénéficiaires plutôt que de se rendre à Bruxelles pour manifester.