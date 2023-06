Financement des pensions: C. Collignon appelle le fédéral à respecter ses engagements

Le Service fédéral des pensions (SFP) a fait savoir aux entités concernées qu'il ne disposait plus des moyens nécessaires pour octroyer le montant complet du bonus dont bénéficient les pouvoirs locaux ayant mis en place un second pilier pension pour leurs agents contractuels. Un revirement qui fait bondir le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. "Si cela se confirme, ce retournement de situation n'est pas acceptable", a-t-il réagi jeudi.

Selon ce dernier, le courrier du Service fédéral des pensions informe les pouvoirs locaux responsabilisés qu'à partir de 2023, il ne disposera plus des moyens nécessaires pour octroyer le montant complet de ces déductions, qui seraient dès lors limitées à 18% cette année et à 11% l'année prochaine.

"Se pose la question plus large, que j'ai déjà portée à maintes reprises en comité de concertation et en conférence interministérielle Finances et Budget, de la viabilité financière et du principe de solidarité du Fonds de pensions, dans un contexte de croissance générale des charges de pensions. J'évoquerai prochainement cette thématique avec la ministre fédérale en charge des Pensions, Karine Lalieux, que j'ai déjà sensibilisée à la problématique", a conclu le ministre Collignon.