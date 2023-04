Flandre: la vitesse des speedpedelecs sera limitée à 30 km/h sur les chemins de halage

La vitesse maximale autorisée pour les speedpedelecs et les vélos électriques rapides sur les chemins de halage et les digues - longues de près de 2.000 kilomètres sur le territoire flamand et de plus en plus employées à des fins récréatives - est actuellement de 45 km/h. .

Cette nouvelle limitation est contenue dans un document "de vision" agrée entre Mme Peeters (Open Vld) et le gestionnaire de ces voies d'eau afin d'améliorer la sécurité des usagers. Ce document évoque aussi l'entretien et l'éclairage des chemins de halage et des digues.