Formation d'un gouvernement fédéral: Alexander De Croo prêt à "écouter" les négociateurs

Alexander De Croo a affirmé vendredi que son parti, l'Open VLD, était disposé à "écouter" les parties qui négocient actuellement pour former un gouvernement fédéral, si cela pouvait aider le pays à élaborer un budget dans les temps.

"Nous sommes à la mi-novembre. Après cinq mois de négociations, on n'a pas de budget, pas de réformes en marche, or pour moi c'est la priorité", a déclaré le Premier ministre en affaires courantes. Il était interrogé par des journalistes belges à son arrivée au sommet européen de Budapest. "Si nous pouvons aider d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que la Belgique ne perde pas un an et puisse avoir un budget, nous allons certainement écouter."