Formation d'un gouvernement fédéral: Bart De Wever a décidé d'organiser des réunions bilatérales

Le formateur Bart De Wever a décidé d'organiser des réunions bilatérales avec chacun des quatre autres partis pressentis pour former la future coalition gouvernementale fédérale avec la N-VA, à savoir Vooruit, le CD&V, le MR et Les Engagés. Ces entretiens ont lieu ce mercredi en fin de matinée et en début d'après-midi, a-t-on appris à plusieurs sources. Une réunion plénière est attendue dans la foulée, à une heure encore indéterminée.

L'objectif est de permettre un déblocage de la situation, alors que les potentiels partenaires de la coalition dite Arizona se divisent sur un projet de réforme fiscale, singulièrement le MR côté droit et Vooruit côté gauche. Les négociateurs se sont quittés dans la nuit de dimanche à lundi sans accord. Lundi, le Roi a accordé trois jours au formateur pour rendre un nouveau rapport, soit jeudi soir. Le temps presse.