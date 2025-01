Formation fédérale: les négociateurs sont parvenus à un accord

C'est le jour de vérité pour la coalition Arizona au fédéral. Ce vendredi, Bart De Wever devait se rendre à 18h chez le roi Philippe pour lui faire un rapport de sa mission de formateur. Ce rendez-vous a été postposé. Les négociateurs de l'Arizona sont enfermés depuis mercredi. Ils négocient au finish pour former un gouvernement.

Les négociateurs fédéraux étaient à nouveau réunis tous ensemble autour du formateur Bart De Wever vendredi après-midi après une courte interruption pour mener des entretiens bilatéraux. Une nouvelle et sans doute ultime proposition de note socio-économique serait sur la table. Les négociations se déroulent toutefois difficilement, selon plusieurs sources qui pointaient du doigt le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

21h44 Paul Magnette réagit Sur les réseaux sociaux, le président du PS a rapidement réagi à l'annonce de l'accord de coalition. "Après 7 mois d’attente et un accouchement difficile, le gouvernement des droites MR/N-VA/Les Engagés va être installé. Les négociateurs ont-ils écouté les changements de cap exigés massivement par les citoyens ces derniers jours ? Par des milliers d’enseignants, de policiers, de pompiers, les travailleurs du non-marchand, le milieu de la culture, du climat, les pensionnés, les travailleurs… Nous allons prendre le temps d’examiner en profondeur leur accord. Nous le décortiquerons minutieusement et nous l’expliquerons de manière constructive à chacun et chacune, en proposant toujours des alternatives plus justes", écrit-il.

21h34 Bart De Wever devrait être le nouveau Premier ministre Bart De Wever est attendu très prochainement au palais royal pour une audience avec le roi Philippe. Le président de la N-VA devrait devenir le nouveau Premier ministre.

21h31 Accord trouvé! Les négociateurs ont un accord de coalition, rapporte l'agence Belga.

20h25 Sur la bonne voie Les partis pressentis pour former une nouvelle coalition fédérale sont tombés d'accord vendredi soir sur les dossiers socio-économiques de l'emploi, des pensions et de la fiscalité, ont confirmé plusieurs sources autour des négociateurs. Ceux-ci discutent à présent de dossiers éthiques, a-t-on précisé à même source. Le formateur Bart De Wever pourrait en conséquence se rendre dans le courant de la soirée au Palais pour faire rapport au Roi.

19h44 L'accord quasiment trouvé Selon nos informations, l'accord serait quasiment trouvé, apprend-t-on aux alentours de 19h40. La dernière séance plénière serait en cours, et elle porterait sur des thèmes éthiques.

19h34 Quel casting pour le futur gouvernement? On sait déjà que le prochain gouvernement devrait compter 14 ministres et aucun secrétaire d'État, selon les propos de Bart De Wever. On évoque les noms de G-L Bouchez au poste de vice-Premier ministre, mais également David Clarinval, Mathieu Bilhet, Florence Reuter, Julie Taton, Maxime Prévot, Vanessa Matz ou encore Jean-Luc Crucke.

19h14 La voiture de Bart De Wever arrive à l'Ecole royale militaire Le véhicule venant chercher le formateur pour l'accompagner au Palais est arrivé à l'Ecole royale militaire.

19h09 Les cinq partis à nouveau autour de la table Après de nouvelles discussions bilatérales, un nouveau deal aurait été présenté aux partis, selon les informations à la VRT. "Nous sommes proches", aurait-on indiqué à nos confrères.

19h08 Qu'est-ce qui coince?

18h55 Nouvelle bilatérale entre Bouchez et De Wever Le rythme des négociations alterne des séances plénières et des séances dites bilatérales. On apprend ce vendredi vers 18h55 qu'un nouveau face à face entre le président du MR et le formateur est en cours.

18h44 Un dénouement attendu dans les minutes voire l'heure à venir Après le tête à tête entre De Wever et Bouchez, les discussions ont repris, ce qui signifie qu'il faudra encore attendre avant le dénouement final. Selon notre expert politique Martin Buxant, celui-ci attendu dans les minutes voire l'heure à venir.

18h39 La porte du palais est toujours fermée Les lumières du Palais royal sont allumées, mais Bart De Wever n'est toujours pas arrivé. Il doit arriver dans la soirée pour rencontrer le Roi.



17h54 Pas de rendez-vous à 18 heures au Palais Selon les informations du Palais royal, le rendez-vous de Bart De Wever chez le roi à 18 heures est postposé. Pas plus de précisions n'ont été communiquées.

17h31 "Blocage levé" "Blocage levé", indique Le Soir qui évoque une source fédérale. Georges-Louis Bouchez serait donc de nouveau en train de discuter avec les autres présidents de l'Arizona après une discussion en tête-à-tête avec Bart De Wever.

17h17 La coalition Arizona négocie depuis 52 heures: qu'est-ce qu'il se passe?

17h08 Bouchez s'opposerait à une taxe de 10% sur les plus-values Le président du MR s'opposerait notamment à une proposition portant sur l' impôt sur les plus-values. Dans sa supernote socio-économique, Bart De Wever l'aurait à nouveau augmenté de 5 à 10%, selon des informations de nos confrères de HLN. C'est cette taxe sur la valeur ajoutée qui a fait échouer pour la première fois les négociations fédérales fin août.

16h51 Bart De Wever et Georges-Louis Bouchez en tête à tête? Après 52 heures de conclave et de réunion avec l'ensemble des présidents de partis entre le formation et chacun des présidents de la coalition, toujours pas de fumée blanche. La supernote socio-économique sur la pension, l'emploi ou la fiscalité, crispe toujours. Bart De Wever aurait présenté une toute dernière version de cette supernote. Quatre présidents sur cinq auraient dit oui. Celui en désaccord est nommé Georges-Louis Bouchez. Depuis, le formateur Bart De Wever est en tête à tête avec le président du MR. L'un tente probablement de convaincre l'autre. Le temps presse, puisque De Wever a rendez-vous avec le roi à 18h.



16h27 Georges-Louis Bouchez bloquerait l'accord Selon les dernières informations, Georges-Louis Bouchez (président du MR) bloquerait pour l'heure l'accord. Selon nos sources, les dernières négociations sur la table ne le convaincraient pas.

14h35 Rendez-vous chez le roi... et après? En cas de succès des négociations, il pourra annoncer un accord. En cas d'accord, suivront les congrès de participation des partis ce week-end, puis la désignation des ministres et les nominations par le Roi. Tout pourrait alors être prêt soit pour lundi, jour de sommet européen, ou pour mardi, le jour où le roi formulera ses voeux aux forces vives de la nation. Bart De Wever pourrait alors prononcer son premier discours en tant que Premier ministre. Dans le cas contraire, il devrait présenter sa démission. Ou dernier scénario: si la conclusion d'un accord est imminente, le formateur pourrait également demander au souverain un petit délai supplémentaire.

13h55 Rendez-vous au Palais à 18h L'objectif des principaux négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V est donc d'aboutir à un accord de gouvernement d'ici à l'audience de Bart De Wever prévue normalement à 18h au Palais ce vendredi. "L'heure du rendez-vous n'est pas encore officielle. Mais compte tenu de ce que l'on sait de l'état d'avancement des travaux à l'École royale militaire, il semble bien qu'il faille davantage compter sur la fin de journée, fin d'après-midi. Pour l'instant, il y a un rendez-vous provisoire aux alentours de 18h", a indiqué notre journaliste Mathieu Col en direct dans le RTL info 13H.