France: deux policiers blessés par balle par un homme dans un commissariat parisien

Les faits se sont déroulés peu avant 22H30 à l'intérieur du commissariat, selon une source proche du dossier qui a précisé que l'un des deux policiers avait son pronostic vital engagé. Ce que le parquet de Paris, sollicité par l'AFP, a confirmé plus tard.

Il a expliqué devant la presse que l'assaillant avait été interpellé vers 22H00 dans un immeuble d'un quartier sud de Paris pour une "agression très violente d'une femme" avec un "cutter".

"Les policiers sont intervenus et l'ont ramené ici (au commissariat) et c'est au moment de sa prise en charge qu'il a subtilisé l'arme" d'un agent et a blessé "gravement" deux policiers.

Ces derniers ont été immédiatement transportés à l'hôpital, de même que l'agresseur, qui a également été blessé "grièvement" par un tir de riposte, a détaillé M. Nuñez.