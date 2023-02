Fraude aux visas turcs: 38 visas ont été retirés

Ces 700 permis avaient tous reçu le feu vert de l'administration flamande et de l'Office des étrangers. Toutefois, les consulats en Turquie et au Maroc ont émis des doutes et freiné la procédure, bloquant les applications depuis octobre 2022. Selon De Morgen, 100 permis sont également bloqués à Bruxelles et en Wallonie.

Concrètement, l'administration a annulé six permis turcs suspects après une visite de l'inspection sociale flamande chez l'employeur concerné où il a été constaté que les demandes soumises précédemment ne correspondaient pas à la situation sur place ou que certaines règles avaient été enfreintes.

Deux autres demandes suspectes ont été rejetées après une inspection similaire de la chambre de contrôle, spécialement mise en place après la découverte, l'été dernier, de multiples abus sur le chantier de l'entreprise chimique Borealis dans le port d'Anvers.

Selon le cabinet Brouns, ces retraits ne sont pas liés au tapage entourant les permis turcs. Les contrôles effectués étaient prévus depuis un certain temps et "la procédure standard" a été suivie.