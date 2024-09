Gand, Asse et Olen primées pour leurs initiatives en matière de participation citoyenne

Les villes de Gand et d'Asse ainsi que la commune d'Olen se sont vu décerner mardi le premier Prix Athéna de la participation citoyenne. Ce prix récompense les meilleurs projets de participation citoyenne menés par les autorités locales à travers le pays. Au total, 53 communes ont participé au concours.

Les prix ont été décernés dans trois catégories, en fonction du nombre d'habitants : une ville de 45.000 habitants ou plus, une ville de 15.000 habitants ou plus et une commune de moins de 15.000 habitants.

Dans la première catégorie, c'est Gand qui a remporté le trophée. La ville s'est distinguée grâce à ses budgets participatifs de quartier, qui ont permis aux habitants d'allouer un total de 6,5 millions d'euros à des initiatives de leur choix. "Cette initiative ambitieuse a considérablement renforcé la participation citoyenne et a permis d'impliquer davantage les habitants dans la prise de décision locale", a souligné le jury.