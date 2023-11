Gaz-électricité: 40.000 personnes attendent toujours leur forfait de base

Quelque 40.000 personnes sont toujours en attente de leur prime du forfait de base pour le gaz et/ou l'électricité, parfois depuis plus d'un an, a déploré jeudi la cheffe de groupe Vooruit Melissa Depraetere, sur base de chiffres demandés à l'administration.

La crise des prix de l'énergie de l'été 2022 a poussé le gouvernement fédéral à octroyer aux ménages des forfaits de base pour l'électricité et le gaz, sous certaines conditions. Ainsi, pour novembre et décembre 2022, le forfait électricité s'élevait à 122 euros, et à 183 euros pour les trois premiers mois de 2023.

Au total, plus de 9 millions de primes ont été octroyées, selon les chiffres de la députée d'opposition. Le coût du premier paquet s'élève à 850 millions d'euros, celui du second à 1,3 milliard. Quelque 40.000 demandes sont toujours en cours de traitement. La complexité des dossiers ou des erreurs d'encodage (par exemple sur le numéro de registre national) expliqueraient ces retards.