Georges-Louis Bouchez: "Cette victoire nous responsabilise"

Cette victoire "n'est pas un cadeau" mais responsabilise désormais le parti, a ajouté le Montois. "Nous avons le devoir de mettre en oeuvre notre programme, de créer la coalition qui permettra de faire les réformes que les Bruxellois et les Wallons nous demandent."

Georges-Louis Bouchez indique qu'il prendra les contacts nécessaires dès lundi pour mettre sur pied des gouvernements "le plus rapidement possible". "Pour Bruxelles comme pour la Wallonie, il n'y a plus une minute à perdre et les libéraux seront tout de suite en action", a-t-il annoncé.