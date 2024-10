HAINAUT : PS et MR au coude-à-coude, poussée des Engagés

Les premiers résultats partiels aux élections provinciales en Hainaut (un cinquième des bureaux dépouillés) mettent le PS et le MR au coude-à-coude pour la première place, à 27,71% pour le premier et 27,70% pour le second.

Il s'agirait là d'un recul socialiste de plus de 5% et d'une progression libérale de plus de 9%. La plus forte augmentation est à chercher chez les Engagés, pas loin du duo de tête avec 21,94% (+11,93%). Suivent le PTB (12,56%, stable) et Ecolo (7,43%), en baisse de plus de 6%.