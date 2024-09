Harris: Trump "adore" les autocrates au lieu de défendre la démocratie

Kamala Harris a accusé mardi son rival républicain Donald Trump d'être "la risée" des dirigeants internationaux et de pouvoir être "manipulé" par les "dictateurs", lors de leur premier débat télévisé pour la présidentielle américaine.

Dans la seconde partie du débat, les relations internationales des Etats-Unis ont été abordées, avec des questions des modérateurs sur l'invasion russe de l'Ukraine, le conflit israélo-palestinien et l'Afghanistan.

"J'ai parcouru le monde en tant que vice-présidente des Etats-Unis et les dirigeants du monde entier se moquent de Donald Trump", a assuré la candidate démocrate, poursuivant: "Il est de notoriété publique que ces dictateurs et ces autocrates souhaitent que vous redeveniez président parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent vous manipuler en vous flattant et en vous accordant des faveurs" a poursuivi la démocrate.