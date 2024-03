"Help, pour qui voter?": les programmes décortiqués dans un podcast pour les jeunes

Six représentants des partis francophones (PS, MR, Ecolo, PTB, Les Engagés et DéFI) ont présenté leur programme électoral dans le podcast "Help, pour qui voter?", dont le premier des dix épisodes prévus est dévoilé lundi sur les plateformes d'écoute. Les créateurs du podcast, Annabelle Deleeuw et Arnaud Kervyn, souhaitent ainsi rendre accessible aux 16-30 ans les propositions de chaque parti sur diverses thématiques en vue des élections européennes, fédérales et régionales de mai prochain.