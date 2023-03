Herman De Croo reverse plus de 210.000 euros à la questure de la Chambre

Le ministre d'État et ancien président de la Chambre Herman De Croo a annoncé lundi sa décision de principe de renoncer entièrement à l'indemnité complémentaire de pension qui lui avait été versée en tant qu'ex-président de cette assemblée et de la verser à la questure de la Chambre, soit un montant de plus de 210.000 euros, tout en soulignant qu'il ne s"agissait pas pour lui de reconnaître "une faute quelconque".