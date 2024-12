"Il est temps de changer de siècle": le ton monte à la Chambre après l'affaire du "bonjour" dans un train en Flandre

Le ton est monté jeudi en séance plénière de la Chambre entre Sammy Mahdi et les francophones à propos de la législation linguistique en vigueur à la SNCB.

La Commission permanente de contrôle linguistique a reçu récemment une plainte à propos d'une annonce prononcée en français et en néerlandais dans un train alors que celle-ci aurait dû être prononcée uniquement dans la langue de Vondel puisque le train se trouvait à Vilvorde, donc en Flandre. Il s'agissait en fait simplement d'un "goeie morgen" doublé d'un "bonjour".

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) et la SNCB en avaient profité mercredi pour appeler à assouplir les règles linguistiques en vigueur au sein de l'entreprise ferroviaire publique.

Le président du CD&V a qualifié cette prise de position d'"extrêmement irrespectueuse". Il a répété ce message jeudi à la Chambre, appuyé par Eva Demesmaeker (N-VA).

Dans sa question à Georges Gilkinet, Sammy Mahdi s'en est également pris à l'enseignement francophone. "Lors de la législature précédente, vous auriez pu veiller à ce que les trains arrivent à l'heure ou à ce que les enfants soient obligés d'apprendre le néerlandais dans les écoles en Belgique francophone. C'est une pure honte que ce ne soit pas obligatoire. Et vous venez nous faire la leçon, au revoir et merci", a-t-il lancé. Ce message a suscité des huées sur les bancs francophones et un échange de signes d'"au revoir" de part à d'autres.