Faut-il assouplir les règles sur les langues utilisées par le personnel de la SNCB dans les trains? Voici la réponse de Sammy Mahdi

Ilyass Alba travaille à la SNCB. Ce dernier partage régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux. Récemment, il a fait l'objet... d'une plainte. "Un voyageur a porté plainte et a saisi la Commission concernant les usages des langues car je suis rentré dans un compartiment de voyageurs en disant 'Goeiemorgen-Bonjour' juste avant d'arriver à Vilvorde et que selon lui, je devais simplement dire 'Goiemorgen'", a-t-il indiqué.

Bien que ces mots n’aient pas été prononcés au micro mais simplement dans un wagon, cette action a été perçue comme contraire à la législation linguistique, qui impose donc l’usage exclusif du néerlandais en Flandre.

Cette affaire a ravivé les tensions autour des règles linguistiques dans les chemins de fer. Georges Gilkinet, ministre démissionnaire de la Mobilité (Ecolo), a plaidé pour une approche plus flexible.

"Cela n'a que peu de sens"

Dans une interview accordée à l'Avenir, il a souligné que "sur un territoire aussi exigu que la Belgique, nos trains circulent sur un même trajet d’Anvers à Charleroi ou de Liège à Ostende, en passant par Bruxelles". Avant de poursuivre: "De plus, nous pouvons nous réjouir que de nombreux touristes, notamment des Français et des Néerlandais, utilisent le train pour se rendre à Bruges ou à Dinant. Cela n’a que peu de sens, entre autres d’un point de vue commercial, de ne pas les informer dans la langue qu’ils comprennent. Pourquoi ne pas accueillir en néerlandais, en français mais aussi en anglais les voyageurs qui prennent le train à la station de notre aéroport national… situé en Flandre? Pourquoi ne pas accueillir en néerlandais et en français les voyageurs qui montent dans une gare située en Flandre et qui roulent vers Bruxelles ou la Wallonie? Et vice versa."